Surprise: le moulin de Tromcourt est à vendre !

En un peu plus de deux ans, Fernand Platbrood lui-même, puis divers corps de métier dont les charpentiers de Troyes, réalisaient un travail magnifique, permettant une inauguration du nouveau moulin de Tromcourt en septembre 2019.

Moins de quatre ans plus tard, le Cul-des-Sartois et son associé souhaitent passer la main. "J’avais un temps envisagé d’exploiter le site moi-même, explique Jacques de Mévius. Mais je n’habite pas la région, ça aurait été compliqué. Nous cherchons donc un repreneur, mais pas n’importe lequel. Nous prendrons le temps pour trouver quelqu’un qui a un vrai projet pour le moulin. Plus qu’une vente, c’est une transmission que nous voulons…"

Fernand Platbrood insiste d’ailleurs sur sa volonté de transmettre cet outil patrimonial à un acteur de la région. "J’ai déjà eu une proposition de Bruxellois, mais il n’en est pas question", assène-t-il.

Que faire sur ce site ? De la farine, ça reste évidemment possible, les meules sont toujours en place, mais la conjoncture a fort changé, en trois ans. "Fernand a produit beaucoup de farine pendant la période du Covid, parce qu’il y avait une mode du bio et du circuit court, mais c’est déjà passé. Et puis utiliser de l’électricité pour faire tourner les meules, ça ne doit plus continuer", reconnait Jacques de Mévius. L’an dernier, Fernand Platbrood a tout de même produit 12 tonnes de farine, vendue encore ce samedi par sacs de 2 Kg aux visiteurs du Beau Vélo de RAVeL.

La principale fonction du site sera touristique, avec un côté didactique et patrimonial certain.

La question centrale, c’est évidemment le prix d’un tel édifice, si particulier qu’il est. Quand on sait que plus de 600 000 euros ont été investis pour sa rénovation, on se doute que c’est autour du million d’euros que les transactions seront envisagées. Ça va de suite calmer des ardeurs…