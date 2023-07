Ham-sur-Heure-Nalinnes: dégradations et vol d'une camionnette au CPAS

"Ils ont visité divers bureaux en saccageant les lieux et beaucoup de matériel, explique Catherine De Longueville, la présidente du CPAS. Des dossiers ont été éparpillés, des prises arrachées et un local a même été tagué. Un PC a disparu. Il y avait comme une volonté de détruire. Plus embêtant encore, des clés de contact de plusieurs véhicules de service du CPAS ont été emportées. Et une camionnette pour transporter, notamment, des personnes à mobilité réduite a été volée. Marquée au nom du CPAS, elle n’est pourtant pas discrète ! Découvrir tout cela ce lundi matin n’a pas été très gai."

une plainte a été déposée et la police a constaté les faits. L’enquête est en cours.