Trop bon, le bilan 2022 du CPAS ?

À l’ordinaire (recettes et dépenses récurrentes), l’exercice se clôture sur un mali de 54 400 €, mais le boni budgétaire global (cumul des budgets) s’élève à 538 900 euros, avec un fonds de réserve de 894 000 euros.

Durant son état des lieux des services sociaux locaux, l’échevine MR-IC a livré quelques statistiques révélant le travail réalisé par ses équipes l’an dernier:

– 21 382 repas ont été livrés, soit 2784 de moins qu’en 2021. La période de confinement avait engendré une augmentation de la demande.

– 267 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration au 31 décembre 2022. "Depuis 2019, nous constatons chaque année une diminution du nombre de bénéficiaires ; ils étaient 283 fin 2021." Parmi ces bénéficiaires du RIS, 200 avaient signé un projet individualisé d’intégration sociale, dont 190 étaient toujours en cours en fin d’année: 47 poursuivaient des études, 143 étaient accompagnées pour la recherche d’un emploi (80), d’une formation (29) ou autres.

– 78 demandes d’aide dans le cadre du Fonds social gaz et électricité ont été introduites en 2022.

– Le service de médiation de dettes a ouvert 28 nouveaux dossiers et traitait 82 situations d’endettement au 31 décembre, date à laquelle 44 ménages étaient en gestion budgétaire.

– Les aides sociales récupérables auprès de l’État ont bondi de 700% vu l’accueil de 25 familles ukrainiennes durant l’année, ce qui représente la gestion de 34 dossiers d’aides équivalentes au RIS.

– 27 personnes ont signé un contrat de travail "Article 60" en 2022.

Finalement, sur l’année dernière, les travailleurs sociaux ont été sollicités par 1740 personnes, "soit 12% de la population couvinoise. Ce pourcentage reste stable depuis plusieurs années", a expliqué Jehanne Detrixhe.

Bien mais peu mieux faire ?

En réaction à cette présentation, le conseiller écologiste Jean le Maire a salué les bons résultats comptables de l’année 2022, "mais quel est le but d’un CPAS, de faire du bénéfice ou de garantir à chacun de vivre dans les conditions respectueuses de la dignité humaine ?"

Selon lui, la population couvinoise s’appauvrit: il en tient pour preuve une stagnation (+0.8%) de l’impôt des personnes physiques entre 2020 et 2022, malgré l’indexation des salaires et l’accroissement de la population. Il fustige la baisse du nombre de RIS, de 400 en 2018 à 267 fin 2022, "cette évolution est en contradiction avec l’appauvrissement de la population".

La présidente a expliqué cette baisse de RIS par des modifications des législations: "L’allocation aux personnes handicapées peut être obtenue dès 18 ans, alors que c’était 21 ans avant, ce qui réduit le nombre de RIS. Suivant les modifications dans les réglementations, certains allocataires peuvent passer d’une allocation à l’autre." Quant à la critique sur le fait que le CPAS fait des bénéfices, elle rétorque de nouveaux services ont été développés, sans augmentation de dotation depuis six ans. "On ne peut rien nous reprocher…"

Écolo s’est abstenu d’approuver le compte 2022. Jean le Maire s’est en outre interrogé sur le projet de centre administratif du Bercet, ayant appris que la direction du CPAS avait remis une note de six pages pour démontrer que le déménagement du service du Champagnat au Bercet était irréaliste, financièrement et par le manque de place au centre de Couvin.

Jehanne Detrixhe a répondu que, depuis le dépôt de cette note, il y avait eu un temps de réflexion: "Mais je confirme que les deux institutions (Commune et CPAS) seront ensemble au Bercet. Nous sommes en démocratie, il y a d’un côté l’administration et de l’autre le politique. Je peux comprendre les réticences du personnel mais nous, en tant que politiques, nous avons un projet et nous le menons."