Cul-des-Sarts: un centre pour mineurs étrangers non-accompagnés

Fuyant la guerre, la misère et le danger, de nombreux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) aboutissent notamment en Belgique, espérant y trouver asile et sécurité. Ils ont emprunté les périlleux chemins de migration le plus souvent seuls, sans parents ou représentants légaux. À Couvin, depuis 2016, le service d’accueil et d’hébergement L’Étape permet déjà d’accueillir 18 mineurs. Mais les flux migratoires sont loin de se tarir et le manque de place pour ces jeunes vulnérables est criant.