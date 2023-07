Après celle des légendes, la gare d’Olloy sera la vitrine des paysages du parc national

Celui-ci propose aujourd’hui à la Commune de Viroinval, propriétaire du site, d’en confier l’exploitation touristique à l’ASBL D.I.R.E., qui gère déjà l’Écomusée du Viroin établi à Treignes. L’équipe de Guérand Gautier voudrait y créer une nouvelle attraction, un centre d’interprétation des paysages.

Le projet-cadre particulièrement bien avec la récente reconnaissance du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse comme parc national. "L’objectif, c’est de proposer une nouvelle polarité touristique pour les visiteurs du parc national, pour qu’ils découvrent les caractéristiques paysagères très particulières de la région, détaille Jean-Michel Decroly, professeur en géographie humaine à l’ULB et président de l’ASBL D.I.R.E. Nous sommes dans la lignée de la démarche de l’ULB qui, dans les années 70, a étudié et pris la mesure du caractère exceptionnel de la diversité paysagère du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ce centre d’interprétation s’intègre donc de façon harmonieuse dans la conception de nos activités à l’écomusée de Treignes. Le caractère singulier de la Calestienne ne tient pas que dans sa faune et sa flore, mais aussi dans ses paysages, qui charment toujours autant les profanes que les spécialistes…"

Ce centre d’interprétation décrira les paysages de la région, entre Basse Fagne, Calestienne et Ardenne. "On y expliquera comment les paysages se sont transformés, suivant l’influence de la population sur son environnement. Notre actuelle exposition de photos sur les relations entre l’homme et l’animal, à la ferme château de Treignes, va dans le même sens. Les liens entre l’homme et son milieu, c’est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, à l’écomusée." C’est la période allant du XVIIIe à nos jours qui y sera étudiée.

Photos et cartes devraient donc permettre aux visiteurs de mieux comprendre la diversité des paysages de la région.

"Je pense que nous devrons attendre 2025 pour une ouverture, explique le professeur Decroly. La gare d’Olloy est une propriété communale et nous devons encore nous mettre d’accord sur les modalités de location, Loisirs et Vacances étant encore locataire jusqu’au 31 juillet."

Pour aménager le site, l’ASBL D.I.R.E. pourra compter sur des moyens du parc national. "Notre association a fait face à des difficultés financières il y a quelques années mais la situation est assainie, même si elle reste compliquée. Des moyens nouveaux ont été dégagés, qui nous permettent d’envisager cette extension de l’écomusée à la gare d’Olloy. Nous reprendrons en outre trois emplois APE à temps plein qui seront affectés à ce projet. Il y a donc création d’emplois."

Une vente sur place le 15 juillet

Quant aux décors mis en place par Loisirs et Vacances dans son Légendaire, ils ne seront pas détruits: "Nous allons les préserver, sans toutefois avoir une idée précise de ce que nous allons en faire. Notre dossier est encore en phase de maturation…"

Michel De Wolf, le liquidateur, précise à ce sujet qu’il a décidé d’ouvrir une dernière fois Le Légendaire le samedi 15 juillet de 11 à 15 h, avec la possibilité pour les visiteurs d’acheter certains actifs qui ne sont pas utiles pour le projet de D.I.R.E.