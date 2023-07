Deux classes de Chimay et Momignies lauréates de la "Petite Fureur" !

Le verdict est tombé quelques semaines plus tard, les deux classes, 18 élèves de troisième maternelle de l’école Saints-Pierre-et-Paul de Chimay et 30 élèves de première maternelle de l’école de la Croix de Momignies, sont primés pour leur réalisation. "Nous voulions ainsi partager notre joie autant que le travail réalisé avec les enfants et les parents". Le prix leur permettra de poursuivre leur découverte des joies de la lecture: "Nous avons reçu 15 livres, qui vont désormais voyager entre les deux écoles de Chimay et de Momignies".

Les directions sont prévenues, les deux dynamiques institutrices sont prêtes à rempiler, dès l’année prochaine !