Chimay: les jeunes écoliers ont conçu et illustré "La forêt magique"

En collaboration avec le Centre culturel de Chimay et dans le cadre du Pacte d’Excellence, le PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique) a financé à hauteur de 2000€, le projet de la classe d’éditer un livre créé de toutes pièces par les enfants. Les objectifs du PECA sont de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des œuvres, des artistes et des pratiques culturelles, de fréquenter des lieux culturels, mais aussi d’acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences,

"Nous avons d’abord inventé l’histoire. Ensuite, grâce à différentes techniques d’impression et de pochoir, nous l’avons illustrée avec des dessins. Nous sommes même allés dans l’atelier de l’artiste Dominique Descamps pour y apprendre à réaliser notre page de couverture et de garde, raconte le petit Arthur . Après avoir assemblé les différents dessins et mis en page notre livre, nous l’avons envoyé à l’imprimerie", continue fièrement le jeune auteur.

Fiers de leur création, les élèves de 3e maternelle emporteront dans leur cartable le fruit de leur projet de classe en 1re année primaire avec la motivation de pouvoir débuter l’apprentissage avec le support des phrases et mots de leur livre "La forêt magique".

Toutes nos félicitations à ces jeunes auteurs-illustrateurs et à leur enseignante.