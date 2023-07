A Momignies, Ze Festival pour bien débuter les vacances

Si le 30 juin n’est plus synonyme de la fin de l’année scolaire, il correspond toutefois toujours à la fin des examens, les épreuves du CEB se clôturaient ainsi le matin même. Le jour était donc idéal pour proposer une festivité pour les jeunes et adolescents, en prélude de leurs vacances d’été. À l’initiative du conseil communal des enfants, soutenu par l’équipe du Plan de Cohésion sociale, et de la Maison des Jeunes de Momignies, Ze Festival proposait ainsi un bel éventail d’activités pour la jeunesse momignienne. Les petits élus organisaient ainsi, dans la Maison des Jeunes, leur première boum des enfants: "au programme, de la musique, des brochettes de bonbons et des chips et surtout, pas de parents !", explique l’un d’entre eux. 85 enfants venus des différentes écoles de l’entité ont répondu à leur invitation, un joli succès. À l’extérieur, les plus âgés, adultes y compris, n’étaient pas en reste, avec une scène ouverte où se sont produits les ateliers guitare et danse du centre culturel et de la MJ, et sur la Rue de la Gendarmerie partiellement fermée pour l’occasion, un véritable skatepark installé par l’AMO Oxyjeune pour le plus grand plaisir des amateurs de freestyle, sur planche ou trottinette. Le dernier partenaire de l’organisation, le centre culturel, profitait quant à lui de l’occasion pour inaugurer l’exposition de sculptures monumentales. Dans le cadre de l’action Sculptures qui sillonne l’Entre-Sambre-et-Meuse depuis de nombreuses années, ce sont les œuvres de Jean-Guy Closset qui peuvent être admirées le long du RAVeL de Momignies.