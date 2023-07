Malgré les index, les comptes s’équilibrent à Thuin

À l’extraordinaire, le résultat comptable affiche un boni de 893 194 €. Les investissements en voiries, sylviculture, enseignement, etc., se sont faits à 52% sur emprunt, 22% sur fonds propres et 26% avec des subsides. Le fonds de réserve se chiffre à 2 millions et une fois affectés aux différents investissements PIC et PIMACy, il restera 110 845 €.

Au bilan général, l’équilibre actif-passif est équilibré à 84 426 000 €.

Au CPAS

Le même exercice de présentation, en plus succinct, est répété pour le compte 2022 du CPAS, déjà approuvé par le conseil de l’action sociale. Le résultat budgétaire présente un boni de 373 482 €, soit mieux que le boni présumé (216 682 €) inscrit au budget initial. Le boni du résultat comptable, qui sera reporté sur l’exercice suivant, se monte à 436 938 €. Le taux de réalisation des dépenses à l’exercice propre est de 95%. Et comme pour la Ville, on constate une hausse conséquente des dépenses en personnel, qui représentent 55,04% des dépenses totales. L’indexation n’est pas seule en cause ici, en 2022 il a fallu compter avec le remplacement de personnel au sein de la maison de repos par des contractuels non subsidiés. Les dépenses de fonctionnement ont aussi été gonflées par le recours aux intérimaires pour pallier les difficultés de recrutement que connaissent les soins de santé. L’indexation pèse aussi sur les RIS, dont le nombre reste pourtant stable. Du côté des recettes, la hausse des prestations vient de celle du coût de l’hébergement au Gai Séjour et dans les logements sociaux, ainsi que de l’augmentation du nombre de repas à domicile livrés. La part communale accrue, la hausse de l’apport du Fonds spécial de l’aide sociale ou des subventions Inami et mutuelles viennent soutenir l’exercice propre. À l’extraordinaire, le résultat budgétaire affiche un mali de 183 225 € tandis que le résultat comptable est en positif avec un boni de 179 892 €. Le compte de résultat, qui reprend les opérations qui améliorent ou dégradent la situation nette du CPAS, présente, lui, un boni de 536 136 €.

Le total bilantaire se porte à 17 072 176 €.

Pour conclure Luc Van Britsom livre quelques derniers chiffres. La dépense totale du service Insertion s’élève à 886 568 € tandis que les recettes constatées sont de 791 184 €. Le Gai séjour affiche un boni de 28 580 € et le Houillon, 473 €. Et il avertit qu’en raison d’un crédit de recettes pour dépenses non engagées prévu à 298 960 € alors que le boni budgétaire à l’exercice propre est de 373 482 €, il n’y aura pas de marge de manœuvre pour les futures modifications budgétaires. Pour le président du CPAS Vincent Crampont, le boni dégagé malgré les difficultés doit être mis au crédit des efforts constants de l’administration pour tenir la ligne.

Les deux comptes ont été approuvés à l’unanimité par le conseil communal.