L’ETA La Thiérache lance un réseau de distributeurs de plats préparés dans la Botte du Hainaut

À Forges et près des Lacs

Trois premiers sont opérationnels dès cet été, à la scierie Rue de la Poterie à Forges et à proximité des sites touristiques des Lacs de l’Eau d’Heure: "Nous avons un partenariat avec le camping des lacs de Falemprise, et un autre avec le Louis Delhaize de Boussu-lez-Walcourt". À eux trois, ce sont près de 350 plats qui sont disponibles en permanence, pour un prix oscillant entre 6 et 15 euros".

Durabilité et fraîcheur

"La Thiérache est gourmande seulement si elle peut l’être de façon écoresponsable", peut-on lire sur le site web de l’ETA. Les distributeurs sélectionnés pour ce nouveau service répondent ainsi des normes très strictes en matière de respect de l’environnement. "Ils sont de grande capacité, et totalement gérés à distance, ce qui nous permet de réduire au mieux les déplacements pour les approvisionner. Bien entendu, nous utilisons des barquettes 100% biodégradables". Comme pour ses autres activités, la Thiérache favorise le circuit-court pour ses plats préparés: "Nous collaborons ainsi avec la Botte Paysanne et Au petit marché de Chimay pour nos légumes, et des boucheries locales pour les viandes". L’offre de chaque distributeur est variée: "Il y a bien sûr nos plats préparés, dont l’éventail variera au fil des jours. Mais y seront disponibles également des sandwichs, des planches apéritives ou encore des colis barbecue".