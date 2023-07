50 ans de souvenirs de la marche Saint-Hubert de Loverval exposés

"L’an dernier, les Amitiés Lovervaloises ont repris cette activité mais sous une autre forme et sous un autre nom pour conserver un moment de convivialité avec les villageois autour d’un verre et d’un morceau de tarte", explique Letizia Corona-Piret, au nom du comité.

Cette manifestation était agrémentée d’une exposition retraçant les 50 ans de la marche Saint-Hubert de Loverval. Le point de départ fut la confection du calendrier 2023 des Amitiés Lovervaloises avec douze images représentant la marche. Michel Monseur, le président de l’association, a suggéré d’aller un pas plus loin en créant une exposition.

Le soutien d’un collectionneur

"Malheureusement, le président a connu un problème de santé et nous avons un membre qui a démissionné. Nicole, Marie-Christine et moi-même avons alors travaillé avec Pierre Caudron et Philippe Marchal pour concrétiser le projet", confie notre interlocutrice. Les organisateurs ont reçu le précieux soutien du Gerpinnois Yves Debacker, qui dispose d’une importante collection d’archives de journaux.

"Nous avons trouvé le reste aux archives de la ville de Charleroi ainsi qu’à la bibliothèque Arthur Rimbaut. Nous avons reçu de nombreuses photos de villageois et aussi le mot du président qui a été le fil rouge de l’expo pour mettre en lumière les temps forts comme la création de l’emblème, la naissance d’un peloton, etc.", conclut Letizia Corona-Piret. Enfin, la marche Saint-Hubert a obtenu, en mars dernier, le titre de société royale.