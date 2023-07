Les Vis zingues en balade à Boussu-en-Fagne

Créé en octobre 2022, l’association Les Vis Zingues apporte un "plus" à la vie associative de Boussu-en-Fagne. Issus du monde agricole ou le fréquentant régulièrement, les six membres du comité et les bénévoles ne pensaient pas à une telle participation, le but étant de sortir ces vis zingues de leur garage. Deux parcours étaient proposés, un au matin et l’autre après-midi, tous deux dans la région avec un break barbecue à la salle.

Il faut noter que quelques engins venaient, entre autres, de Gerpinnes ou Stave.

Pour une telle organisation, et étant dans l’inconnu, le comité s’est tourné vers d’autres clubs afin d’obtenir quelques conseils avisés. Petit à petit, toutes les pièces se sont imbriquées comme un puzzle et le résultat est convaincant, preuve en est le nombre d’inscriptions.

Une des plus vieilles machines est un Ferguson petit gris de 1956 et, en exposition, un modèle unique réalisé par le grand-père d’Amaury Sansen.

Un bon début pour ce nouveau comité auquel nous souhaitons d’autres succès pour la suite.