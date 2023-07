Chasseurs et agriculteurs s’accordent pour protéger la faune agricole sur la plaine de Thuillies

La plaine de Thuillies est un vaste territoire agricole qui s’étend sur plus de deux mille hectares aux confins des villages de Thuillies, Gozée, Marbaix-la-Tour, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure et Berzée. "Depuis deux ans, en collaboration avec une quinzaine d’agriculteurs et de chasseurs locaux, nous nous sommes engagés au développement d’un maillage écologique exemplaire", explique Violaine Cappellen, chargée de projet "Chasse & Biodiversité" au sein de l’ASBL Faune & Biotopes. "En deux ans, la plaine de Thuillies est devenue une vitrine inspirante grâce aux vingt-cinq aménagements réalisés sur une trentaine d’hectares afin de nourrir et d’abriter la faune agricole", poursuit-elle. "Il nous semblait intéressant d’y organiser une visite de terrain afin d’inspirer les chasseurs et agriculteurs aux aménagements qu’il est possible de réaliser dans le but de recréer de la biodiversité".