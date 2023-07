Blancs, Rouges et Petits pour une Saint-Pierre mémorable à Florennes (photos)

On notera que cette année, à l’issue de la messe du dimanche matin, les Petits ont tenu à célébrer le doyen M. Goffin qui vient de fêter ses 80 ans et qui a durablement marqué la Compagnie par sa disponibilité et son engagement.

C’est lui aussi qui est à l’origine de la création du peloton des Grenadiers Hollandais. En effet, en son temps, il a déploré qu’il ne pouvait pas être certain que quelqu’un porterait son dais lors de la procession. Rôle qui a ensuite été dévolu au peloton des Grenadiers Hollandais.

En prélude à la cérémonie de remise des médailles, devant l’Hôtel de Ville, le bourgmestre, Stéphane Lasseaux, a décoré l’abbé, visiblement ému par ces marques de reconnaissance.

Les marcheurs ont ensuite déambulé dans les rues, pour la plus grande joie des sympathisants.

Les rues s’enchevêtrent dans le centre-ville, ce qui permet aux curieux de pouvoir admirer les trois compagnies en franchissant quelques ruelles à peine.

Les officiers ont conduit leurs hommes vers le parc du château en fin d’après-midi pour y vivre une nouvelle édition de l’incontournable bataillon carré.

Cette édition 2023 était une excellente année, elle augure d’une fête extraordinaire lors du bicentenaire, dans deux ans.

Florine Lombaerd dirige l’Harmonie

En remplacement de Cindy Lottin, Florine Lombaerd a dirigé durant tout ce week-end l’Harmonie Royale Sainte-Cécile de Florennes. Cette formation musicale est indissociable du succès de la Saint Pierre. Dès le vendredi soir, l’Harmonie a interprété un concert de marche, au château. Les 72 musiciens ont interprété des marches anglaises et belges.

Mme Lombaerd est musicienne professionnelle et professeure de trompette. Elle est bien connue dans la région puisqu’elle dirige également les formations musicales lors des marches de Chaumont et de Rosée. Mais c’est la première fois qu’elle dirigeait à la Saint-Pierre: "J’éprouve beaucoup de joie, une grande fierté et un peu de stress. Je marche depuis l’âge de deux ans et demi et toute ma famille a toujours marché. Mon papy était adjudant des Rouges donc j’espère qu’il ne m’en veut pas de marcher dans les Blancs". Elle est aussi rassurée par l’aide du comité et des musiciens. Elle reconnaît deux préférences dans le répertoire: "Wellington en marche normale et Les cloches de Westminster en marche de procession qui sont deux nouvelles que j’ai mises au carnet pour cette St Pierre".

Les Zouaves perdent Coco

Cette Saint-Pierre était la première sans le très chaleureux René Lauvaux, dit Coco, un infatigable Zouave des Blancs, qui était impliqué dans la vie locale, notamment à Saint-Aubin où il résidait. Il avait également été conseiller communal et président de la section du Mouvement dynastique.

Mais ce vendredi matin, c’est avec une grande tristesse que la musique des tambours, le corps d’office des Blancs et les Zouaves ont été lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles à la collégiale.

M. René Lauvaux avait 89 ans et presque autant d’années de marche. Sa gentillesse, son humour et sa bonne humeur ne laissaient personne indifférent. Nous présentons nos condoléances à sa famille.

