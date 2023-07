Le karaoké des Routiers

Les Routiers des Scouts de Rosée ont organisé leur 1er "Karaoké Party-Dancing" à la salle de Chaumont au profit de leur camp. Créée en 2001 par Hermine (Tanguy Leyn) et Poulain (François Reinbold), la Route de Rosée compte aujourd’hui une vingtaine de jeunes gens encadrés par Sapajou (Marie Delhaye) et Agami (Adrien Godelaine). La Route est un mouvement d’anciens chefs scouts qui apportent leur support aux chefs actuels et à l’unité. L’argent récolté servira pour financer le futur camp.