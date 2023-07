Le comité du jumelage ressuscite la ducasse de Macon

Avec les disparitions successives de la jeunesse et de la fanfare, les festivités de la Saint-Jean sont tombées en désuétude ces dernières années. La ducasse de Macon n’était plus qu’un souvenir pour beaucoup. Le village au tilleul multiséculaire pouvait toutefois compter sur le dynamisme du comité de jumelage local pour relancer la festivité. La joyeuse équipe, qui nourrit les relations avec les 3 communes jumelles de Momignies (Gizalki en Pologne, Anor et Mont-sur-Guesnes en France) a ainsi proposé une messe et un bal apéritif animés par la fanfare "La Liberté" de Forge-Philippe, suivis d’un repas partagé par une centaine de convives, à la salle Familia.