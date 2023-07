La rando "Bike for The Life" de retour à Thuin le dimanche 9 juillet

4 mois après la terrible annonce, Thibaut épouse Aurélie et aujourd’hui, il est l’heureux papa d’Olivia (4 ans) et du petit dernier, Sacha (2 mois). Son parcours, Thibaut a décidé de l’écrire. "Écrire pour moi, c’est thérapeutique. Ça me fait un bien fou. La vie est si fragile et sans la santé, on ne peut rien faire. Le cancer m’a permis de grandir et de me recentrer sur l’essentiel (ma femme et mes enfants). Aujourd’hui, je suis à l’écoute de mon corps. Je fais beaucoup de sport mais je me suis mis des balises. Avant je fonçais à travers tout mais maintenant, je réfléchis. Dans cette autobiographie qui devrait s’intituler"Le papillon qui s’ignorait", j’y parlerai de mon enfance, de mes études, de la maladie et de ma résilience, de mes projets. J’espère pouvoir la publier dans 2 ans" ajoute-t-il.

Outre récolter des fonds pour aider à la lutte contre le cancer, Bike for the Life a aussi pour but d’inciter les gens à faire du sport pour entretenir leur capital santé.

La prochaine rando vélo aura donc lieu le 9 juillet au départ du hall sportif de Thuin. La ministre des Sports Mme Glatigny devrait être présente lors du départ de la 10e édition vers 8 h 15. Cette année, 5 parcours balisés sont proposés: 15, 36, 60, 80 et 100 km. Il y a donc des circuits pour les familles et les sportifs. C’est accessible à tous. Fléchage au sol, GPS code sur Openrunner, feuilles de route et flèches alvéolaires guideront les participants. L’inscription est gratuite mais une urne de dons sera disponible au départ au profit de la Fondation contre le cancer. Il est également possible de faire un don en ligne.

Thibaut espère attirer de nombreux participants et ainsi gonfler les 20 000 € déjà récoltés depuis 2013.

https://bikeforthelife.wordpress.com