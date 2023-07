Joëlle Thonon, couteau suisse de la Culture à Beaumont

Et cela faisait une quarantaine d’années qu’elle faisait tourner le carrousel culturel de la cité des macarons, et ce avec toujours le même bonheur et le même dévouement. Une belle carrière pour aboutir à une retraite bien méritée que les autorités communales et ses collaborateurs et amis du monde culturel beaumontois ont voulu lui souhaiter en levant le verre de l’amitié dans ses locaux du foyer culturel.

Bonne retraite, Joëlle, la Culture te dit un grand merci.