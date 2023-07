Des emplois vacants et des comptes analysés au conseil de police

Cet hommage rendu, les conseillers entraient dans le vif du sujet de l’ordre du jour. Le procès-verbal de la précédente réunion approuvé à l’unanimité, il fut question des comptes de trésorerie arrêtés au 31 mars. Le comptable spécial exposa ainsi toute une série de chiffres, principalement de la classe 4 distinguant les dettes des droits constatés. À l’actif, on relève ainsi un solde débiteur de 6 644 839 € tandis que celui du passif est de 1 471 662,62 €. C’est à ce niveau que l’on retrouve l’un des plus gros postes: les frais de personnel.

L’occasion, une fois encore, pour Michel Picrist de rappeler que le moteur salarial utilisé ne donne pas entière satisfaction et nécessite plusieurs échanges d’informations et contrôles mensuels concernant l’imputation des salaires dans la comptabilité. Cette fonction a été externalisée au niveau fédéral où sont calculés les salaires. Selon le comptable, le programme proposé par la société qui a remporté l’appel d’offres est efficace pour la comptabilité générale mais il n’est pas compatible avec la comptabilité budgétaire imposée dans le règlement général de la comptabilité communale et des zones de police. On ne doute pas ici de l’exactitude du calcul des salaires des agents mais plutôt de la difficulté à les transformer en écriture comptable. Le point a déjà été soulevé au niveau de la ministre fédérale. Un nouveau courrier lui sera adressé afin que l’adjudicataire puisse revoir son programme.

Des inspecteurs à engager

Par ailleurs, il fut aussi question d’emplois vacants au sein de la zone. Des postes pour deux inspecteurs principaux (l’un au service intervention, l’autre au service proximité de Thuin), un inspecteur au service intervention et deux pour le service de proximité de Montigny-le-Tilleul ainsi qu’un inspecteur pour le service recherche et enquête sont à pourvoir.

Il fut aussi question de repasser un marché public pour la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des commissariats de Thuin et Gerpinnes, et de l’achat de mobilier de cuisine.