Le bois a gonflé les recettes, à Viroinval

Tout cela pour saluer le vote des comptes 2022 et des modifications des budgets 2023 au CPAS, à la Commune et à la Régie communale. Une belle soirée d’anniversaire pour le directeur financier, Laurent Deltour, qui n’a cependant pas rechigné à passer deux heures à détailler les chiffres aux élus.

Au CPAS, malgré une forte augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (de 97 en 2021 à 106 en 2022) et du nombre d’aides sollicitées (de 653 à 758), le CPAS se targue d’un résultat global (avec le cumul des exercices antérieurs) de 321 857 euros. Même la maison de repos a droit à son boni, de 74 650 €, le premier solde positif depuis plusieurs années.

À la Commune aussi, on se félicite de l’apport de la Régie communale qui, vu de très bonnes ventes de bois, permet d’obtenir un boni de 1,072 million à l’exercice propre, pour un global affichant 486 467 euros, une provision ayant été créée au passage.

"La structure de la dette est maîtrisée, se réjouit le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit). La plus grande partie des prêts est à des taux fixes bas, ce qui est rassurant pour l’avenir."

Son échevin Denis Bertrand (Viroinval Autrement) tempère néanmoins: "Au niveau de la dette, nous restons fort hauts par rapport au cluster des communes de notre taille. Au niveau des charges de personnel aussi."

Plus intéressant pour le citoyen, évoquons le budget extraordinaire (investissements) où apparaissent des sommes en vue de la rénovation de la toiture de la salle Patria, de la création d’une maison médicale à Treignes et d’une pelouse synthétique au foot à Nismes et pour le remplacement des bornes pour motor-homes. S’ajoutent malheureusement des avenants pour les travaux de la maison des Jeunes, pour le pont de Treignes et pour l’école de Nismes.

L’opposition POUR s’intéresse aux projets inscrits à l’extraordinaire, mais s’abstient finalement, malgré les bons résultats financiers, en justifiant par la voix de Jean-Marc Delizée: "On ne peut pas voter contre un pareil budget, mais pas pour non plus car nous n’aurions pas fait les mêmes choix parmi les projets…"