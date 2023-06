L’avis couvinois au SDT est défavorable

Avant lui, plusieurs conseillers avaient regretté le manque de présentation et de précisions sur le sujet, dont Alexandre Fortemps (ex Pep’s) et l’échevin Bernard Gilson (CVN), en charge du dossier.

"Dans le document, il n’y a rien au sujet du développement de la Nationale 5, a soulevé Jehanne Detrixhe (MR-IC). On parle du chemin de fer mais pas des lignes de bus structurantes comme celle vers Namur. Je m’interroge aussi sur la hiérarchie juridique de ce genre de document, qui n’aurait qu’une valeur indicative. Quid, par rapport au plan de secteur ?"

Frédérique Van Roost (MR-IC) pointe, elle, des erreurs sur les cartes présentant les zones de centralité où devraient se concentrer les projets immobiliers: "Frasnes et Nismes ne sont pas bien indiqués. Il manque un axe de développement le long de l’E420 et on ne parle pas de pôles de développement touristique, ni du parc national."

Eddy Fontaine (Pep’s) pensait que le texte serait approuvé mais avec des conditions. Le député régional se dit d’accord avec les observations faites tout en reconnaissant un bienfait du document: "Couvin y est reconnu comme pôle d’ancrage, où pourraient donc se concentrer des projets de développement". Il suggère cependant que le refus soit assorti d’une remarque réclamant des compensations financières pour les propriétaires de terrains où des projets immobiliers seraient refusés.

Le vote est unanime, contre le SDT, avec cette remarque de Pep’s.