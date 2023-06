Depuis 4 ans, le Centre Culturel Christian Colle s’associe avec l’échevinat de la Culture pour proposer "Kiosque en Fête".

Cette année ce seront les Troubadours de l’Eau Noire qui ouvriront la saison des concerts avec un répertoire de chansons françaises sous la direction d’André Rousseaux.

Auparavant c’était un chœur de garçons et il s’est étoffé avec des voix de dames. Vous aurez plaisir à les revoir sur le kiosque ce dimanche 2 juillet à 15 h.

Dimanche 9 juillet à 15 h, ce sera au tour de l’Harmonie royale de Couvin de présenter un concert d’œuvres choisies pour vous divertir et vous faire passer un agréable après-midi.

Samedi 15 juillet à 18 h, The Gling-Glings, un groupe constitué de Grégory Biron, Marc Swaelens et Dominique Piron vous proposera des reprises des années 80 à aujourd’hui.

The Travellers,c’est un voyage en musique et en chanson dans l’univers de la chanson française de Bashung, Johnny Halliday, Maxime Leforestier, Louis Chedid ou Bernard Lavilliers en formule trio, guitares, saxophone et percussions. The Travellers se produiront samedi 29 juillet à 18 h.

Samedi 5 août à 18 h, à l’abordage avec Try Potes, un banjolélé, une guitare et un banjo sautillant ! Une traversée qui décoincera les humeurs les plus moroses.

Dimanche 13 août à 18 h ce sera au tour du groupe "Camarade Bourgeois".

Ce groupe rafistole des vieilles chansons de Renaud, sans fioritures ni caricature. Nul doute que vous en fredonnerez quelques-unes !

Samedi 19 août à 18 h, Dixieland Band clôturera cette saison au kiosque. En tenue, Cotton Club Dixieland Band interprétera les classiques du jazz New Orleans.

Rappelons que ces concerts sont gratuits – 060 34 59 56 – info@ccccc.be