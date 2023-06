Il y a aussi un nouvel échevin, à Couvin

Après les serments, prononcés dans l’émotion, c’est Jean-Charles Delobbe (CVN) qui a été appelé à lever la main pour jurer fidélité au roi et à la constitution. À 41 ans, il devient échevin des Finances devant une assemblée dont plusieurs n’ont pu s’empêcher une pensée pour son père, Claude Delobbe, décédé brutalement en 2011, après avoir été échevin de 1994 à 2006. Conseiller communal depuis 2012, Jean-Charles Delobbe habite Frasnes. Président de l’intercommunale des sports, il s’est distingué récemment dans la bonne gestion du dossier de rénovation de la piscine. "Pour moi, ce sera un apprentissage. Il reste 3 mois pour boucler le budget, autant dire que c’est Claudy Noiret qui l’aura grandement préparé. Et même pour l’an prochain, ce n’est pas en 18 mois que je vais révolutionner les finances locales. Mais ce temps me permettra d’apprendre et de découvrir une nouvelle facette de la politique locale", nous a-t-il confié.

Pep’s se déchire

Pendant que la majorité se serrait dans les bras avec des sourires émus, dans l’opposition, c’était plutôt la soupe à la grimace après l’annonce de la constitution d’un grand cartel réunissant les deux partis de la majorité actuelle à des élus dissidents du groupe Pep’s, pour les élections de 2024.

Autour de l’ancien bourgmestre Raymond Douniaux, quatre élus de la liste prennent leurs distances avec leur groupe d’opposition: Vincent Delire, Roland Nicolas, Alexandre Fortemps et Clément Métens.

En début de conseil, Raymond Douniaux a annoncé qu’il n’était plus chef de file Pep’s. On a compris durant la séance que c’est Laurence Plasman qui endossera ce rôle dorénavant.

Mais sur les bancs de la minorité, on a bien senti le malaise, observé les regards froids et ouï quelques messes basses. Les deux groupes se toisent, bien que Raymond Douniaux ait promis de poursuivre son rôle d’opposition, fidèlement au groupe Pep’s, jusqu’au bout. Eddy Fontaine avait promis de faire bref ce jeudi, pour ne pas ternir la petite fête des mayeurs. Mais l’ambiance risque de ne pas être aussi contenue à la prochaine séance…