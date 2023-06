Denis Lambot expose au Musée du Petit Format à Nismes

Denis Lambot expose ses œuvres au musée du Petit Format d’Art Contemporain du 2 juillet au 17 septembre dans des locaux agrandis et réaménagés. "En plus d’être éducateur sportif à l’Albatros à Couvin, Denis Lambot développe sa passion artistique, depuis une dizaine d’années, nous apprend l’organisateur. Il a toujours été attiré par le dessin, puisant sa première inspiration dans le journal Spirou et aujourd’hui, dans les dysfonctionnements de la société. Denis Lambot est un autodidacte passionné, consacrant son temps libre à dessiner et à griffonner. Armé d’un crayon, d’un stylo-bille ou d’un marqueur noir, il dessine avec une précision marquée les contours des personnages sur des formats A4. Les espaces vides prennent vie sous sa plume, remplis de signes et de graphismes qu’il répète et juxtapose. Il colore ensuite ces signes avec souvent trois couleurs, une astuce subtile qui simplifie certains éléments tout en rendant d’autres plus complexes et irréguliers. Mais ce qui est véritablement stupéfiant, c’est la profusion de ces signes, leur nombre impressionnant qui se déploie sur chaque page. Bien qu’il ne sache pas définir son style, c’est un artiste que l’on pourrait qualifier d’outsider, dans la mesure où il opère en marge des circuits artistiques conventionnels. Ses dessins sont des labyrinthes dans lesquels il nous guide sans connaître lui-même le chemin vers la sortie. Seul compte le cheminement."

À découvrir du 2 juillet au 17 septembre. Adresse: 6, rue Bassidaine – 5670 Nismes – 060/730 169 – Ouvert tous les jours sauf le samedi, de 12 h 30 à 18 h.