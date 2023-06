Couvin-Chimay: les Balades du Mercredi reprennent

Au fil des années, les Balades du Mercredi sont devenues un rendez-vous incontournable des mois de juillet et août sur le plateau de Rocroi et plus particulièrement sur le territoire des Brûlys, des Rièzes et des Sarts. Organisées depuis près de dix ans, ces promenades estivales et transfrontalières drainent, selon les semaines et la météo, de 50 à plus de 200 personnes. Il est vrai que la convivialité est le maître mot de ces balades: avec les membres de l’organisation, tout le monde part en groupe pour un parcours sans difficulté technique de 4-5 km. L’occasion de faire des rencontres, d’échanger, de s’amuser en marchant et en découvrant des coins méconnus des campagnes ou des forêts de ce petit coin d’Ardenne. Après chaque sortie, une association du village s’occupe du bar et de la petite restauration: pain saucisse, croque-monsieur, frites… De quoi prolonger la soirée dans une atmosphère chaleureuse.