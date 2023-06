Une partie de pêche durant les jours blancs des écoliers de Chimay et Momignies

Celles-ci nécessitent un encadrement important et une multitude de partenaires comme notamment les responsables de l’accueil temps libre de Chimay et Momignies, les centres culturels de Chimay et Momignies, la bibliothèque communale de Chimay, les plans de cohésion sociale de Chimay et de Momignies ainsi que la maison des jeunes de Chimay.

La prise en charge des transports et du prix d’entrée des activités est assurée intégralement par les administrations communales de Chimay et Momignies.

Sur le site Naturia à Robechies

Parmi les activités, il y a l’initiation à la pêche en étang sur le site de Naturia à Robechies. Ils sont une vingtaine d’élèves des écoles de Momignies ce mardi matin à tâter du goujon sous la supervision bienveillante de Thibaut Dardenne, du Contrat Rivière de Wallonie, et de Martin Wauthy, le gestionnaire du site.

Juliette, Louis et Célien et leurs comparses se débrouillent déjà comme des chefs pour accrocher les asticots au ardillon écrasé, ce qui empêche de blesser le poisson et de le rejeter de suite dans l’eau: " Cette pratique du No Kill a donc pour but de capturer un poisson puis de le relâcher dans les meilleures conditions pour qu’il puisse continuer sa vie. Ce contact avec le vivant et avec la nature fait réfléchir l’enfant sur les conséquences de ses actes au quotidien, explique Thibaut Dardenne.

Celui-ci constate par ailleurs un attrait croisant des jeunes pour la pêche depuis le confinement dû à la Covid-19: "Les gens ont repris goût à se balader, et notamment aller à la pêche avec leurs enfants ou petits-enfants. Il y a un évident retour à la nature. Et pour certains enfants, en plus de leurs activités habituelles, la pêche est redevenue un centre d’intérêt comme un autre."

Déjà expérimentés ou pas, les jeunes pêcheurs ont goûté aux joies simples de la pêche. Et pour certains d’entre eux, cela a été une découverte d’une saine activité extérieure, d’une (re)connexion à la nature.