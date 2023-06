SDT: Viroinval d’accord, mais moyennant plusieurs modifications

Dans ce document, des zones de centralité sont déterminées pour chaque entité ; au moins une par commune, parfois deux ou trois. Dans ces zones et hors de celles-ci, des densités spécifiques d’habitat sont déterminées, pour réduire les constructions hors des agglomérations équipées en services, en commerce et en infrastructures. "Le SDT prévoit que pour un bâtiment autorisé dans une centralité, un seul soit autorisé hors des centralités, a détaillé l’échevin Denis Bertrand (Viroinval Autrement). À l’horizon 2050, le rapport serait de trois autorisations dans une centralité pour une seule en dehors."

Devant analyser de SDT dans l’urgence, les élus viroinvalois ont accepté de l’approuver (certaines communes se sont opposées en réclamant un délai plus grand), mais à plusieurs conditions:

– d’exiger le retrait de Treignes comme centralité, mais d’ajouter Olloy et Oignies à Nismes.

– d’exiger l’ajout du parc national et du parc naturel comme atouts pour la biodiversité et acteurs de développement économique.

– d’étendre l’aire de développement formée par le sillon Sambre-et-Meuse vers le sud, en suivant l’axe E420, comme c’est le cas pour l’axe E411. Cela devrait permettre des développements futurs autour de l’autoroute, au bénéfice des communes riveraines.

L’opposition POUR a fait ajouter une condition, celle "d’exiger que des mécanismes de compensations financières soient mis en place et financés par la Wallonie pour indemniser les moins-values des propriétaires de terrains à bâtir (zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural) situés hors zones de centralité et qui se trouveraient dans l’impossibilité de construire à terme. D’exiger aussi que pour ces mêmes terrains, le mécanisme de calcul des droits de succession soit revu afin de prendre en compte ces moins-values."