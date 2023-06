1800 corbeaux freux à Thuin: "il est urgent d'agir"

Dans toute l’entité, la quiétude des riverains est mise à mal, mais c’est aussi les dérives sanitaires que risque d’entraîner cette concentration qui inquiète Fabian Pacifici. "Des cas de bêtes au sol ont été signalés par des vétérinaires. S’il s’agit d’oiseaux malades, il y a clairement risque de contagion des autres oiseaux mais aussi des exploitations avicoles. La situation est pour l’heure hors de contrôle" ajoute-t-il en présentant au conseil communal une proposition de règlement sur l’octroi d’un subside de 50 € aux particuliers qui élagueraient leurs arbres pour empêcher la nidification des corbeaux freux.

"Les zones publiques où se réfugient les corbeaux freux sont nettement moins nombreuses que les terrains privés. Il est donc important que les particuliers puissent également agir", poursuit Fabian Pacifici.

Du côté de la Ville on n’est pas non plus resté sans rien faire. Des conseils aux citoyens pour éloigner ces oiseaux sont diffusés sur le site internet Thuin.be. "Et je vous invite, poursuit l’échevin à l’intention du groupe Écolo, à insister auprès de la ministre pour qu’elle vienne voir ici à quel point c’est invivable".