Schéma de Développement Territorial: pour Thuin, la copie est à revoir

Une enquête publique est en cours en Wallonie, invitant les communes et CCATM à se prononcer sur le projet de Schéma de Développement Territorial de la région wallonne. Problème: si des séances d’informations publiques sont bien prévues, à Thuin, elle n’aura lieu que ce jeudi 29 juin, alors que le conseil communal doit se prononcer lors de sa séance de juin, soit le mardi 27 juin. "Le délai proposé par le gouvernement wallon (la fin de l’enquête publique est fixée au 14 juillet, NDLR) est irrespectueux, et totalement insuffisant pour permettre à tout un chacun de prendre pleinement connaissance de ce projet ambitieux et de ses effets sur le développement territorial local " s’insurge la bourgmestre (PS) lors de la séance du conseil communal mardi soir. Outre cette question de délai, le collège thudinien reproche au SDT de ne pas prendre en compte des thématiques essentielles telles l’achèvement du chaînon manquant de la RN54, essentiel tant pour le développement économique transfrontalier que pour la mobilité douce, laquelle est freinée par la surcharge de trafic dans les villages, ou encore la non prise en compte de la Sambre comme axe majeur de développement, notamment touristique, ou de la ligne ferroviaire Charleroi-Maubeuge, essentielle pour la mobilité alternative en zone rurale. "Bref, nous avons une série de remarques et de demandes de précision, et nous espérons, en remettant un avis défavorable sur le SDT, que la Région remettra à septembre le délai d’avis des communes " conclut Marie-Eve Van Laethem. La question ne laisse aucun groupe politique indifférent. Du côté du partenaire de majorité IC, Xavier Losseau s’inquiète de ce qui restera comme possibilité de développement aux villages non définis comme "zones de centralité". Ces zones devraient concentrer l’habitat et les services, commerces, transports en commun, "au risque d’en devenir surpeuplées, alors que les villages resteraient figés. L’objectif est louable mais bien trop dogmatique " conclut le conseiller IC. Pour le MR, Philippe Lannoo rejoint l’argumentaire du PS et d’IC, et s’interroge sur l’articulation de ce SDT avec le schéma de développement communal en cours de finalisation à Thuin. "La compensation pour tendre vers le zéro km2 d’artificialisation nette d’ici 2050 semble en outre illusoire. Ce document est important, mais il faut l’aménager, raison pour laquelle nous nous abstiendrons au vote" conclut-il. Du côté d’Écolo enfin, Anne-Françoise Lontie admet également que ce projet de SDT doit être amélioré, entre autres pour prendre en compte la production d’électricité renouvelable imposée dans chaque entité. Elle réfute néanmoins la nécessité de la RN54, "en regard des objectifs de mobilité durable et d’artificialisation des sols. Mais nous suivrons l’avis négatif car ce document doit être affiné". Au vote ce sera donc non pour PS, IC et Écolo, et l’abstention pour le MR.