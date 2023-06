Philippeville: un 3e Phestival sur le thème de la famille

Organisé par une vingtaine de bénévoles, le Phestival peut compter sur l’aide de la Ville, du centre culturel, de l’office du tourisme et de l’Enseignement pour adultes et formation continue de Philippeville/Florennes (EAFC). Cette année, le thème retenu est la "famille". Objectif du Phestival: promouvoir une photographie de qualité, notamment professionnelle, mais aussi créer, à Philippeville, tous les deux ans, un événement estival récurrent et d’envergure susceptible d’amener un large public. Dans ce contexte, le comité propose des expositions facilement visibles par le plus grand nombre.

Concrètement, le Phestival se déroulera en plusieurs temps tout au long de l’été. "Le premier rendez-vous est fixé ce vendredi 30 juin, à 18 h 30, avec le lancement du Phestival au cours d’une soirée festive, précise Olivier Rayp. Ce sera aussi la proclamation des lauréats du concours ouvert à tous sur le thème de la famille. Plusieurs dizaines de photos ont été choisies par un jury. Elles seront agrandies en format géant et exposées aux entrées de Philippeville. Les travaux photos des élèves de l’école partenaire EAFC Philippeville-Florennes seront également exposés."

Un parcours avec 200 images

Au total plus de 200 images seront ainsi visibles par le biais d’un parcours de 2 km à travers la ville de Philippeville, sur des lieux publics: les écoles, les boulevards qui entourent la cité Vauban, le Quartier Brûlé, la caserne des Fours…

Cet itinéraire partira des Halles et, tout au long de la balade, les promeneurs pourront admirer les photographies des finalistes du concours, de photographes professionnels, des élèves des cours du soir… Une exposition, intitulée "Seville Intime", par Herman Bertiau, sera visible au centre d’accueil de la Plate Taille, haut lieu touristique.

"Une fête du Phestival sera également mise sur pied le 30 juillet, ajoute Hélène Josse, la directrice du centre culturel. À cette occasion, des ateliers, des conférences liées à la photographie, des jeux pour les familles seront organisés. Entre-temps, des activités rythmeront tout l’été."

Parmi elles, des défis photographiques à relever par les jeunes visiteurs ou encore du géocaching à travers Philippeville seront proposés.

Avec cette troisième édition du Phestival, Philippeville s’impose peu à peu comme la capitale de la photographie de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

https://festivalphotophilippeville.be/