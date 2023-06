Hexaltations des élèves photographes à la maison de village de Thuillies

Ces cinq photographes ont emmené les visiteurs dans leur univers artistique. Des univers parfois éloignés et pourtant tellement complémentaires…

Christelle Cambier, Dominique Defalque, Kriss Pillier, Pascal Isorez, Philippe Hembise et Serge Plateau ont démontré toute l’étendue de leur talent.

Les uns nous emmènent dans la photo paysagère, ou dans le monde de l’enfance. D’autres dans le milieu du sport moteur ou de la boxe, un sport de combat à l’image de ce que certains mènent au quotidien… "Elle place le photographe en marge de l’action, en lui proposant les plus grandes difficultés de la prise de vue tant les conditions de luminosité sont exécrables ", explique Philippe Hembise.

D’autres enfin nous emmènent à la découverte de la grâce féminine tout en contraste avec pudeur et sensualité.

Serge Plateau propose pour sa part "un parcours au travers de l’histoire de la photo de ses grands mouvements historiques, de ses photographes célèbres, de ses clichés historique". Et l’élève de rendre hommage à son professeur: "En photographie, tout a été fait. On n’inventera plus rien comme le dit Denis Gauvain" et l’élève de se rappeler de ses débuts, il y a quatre ans, à l’époque où il maîtrisait le mode "automatique" de son reflex et se croyait photographe.

Quatre ans plus tard, lui et ses condisciples, connaissent l’utilité de chacun des boutons de leur boîtier et surtout, ils maîtrisent les techniques et les fondements que leur professeur leur a enseignés tout au long de leur cursus.

Pour Arnaud Métens, le directeur de l’école industrielle, cette exposition était une belle manière de mettre en lumière tout le travail de fond réalisé.

Cela constitue une bien belle vitrine pour l’établissement. "Depuis que l’homme peint ou crée des images, il a toujours créé des écoles pour transmettre son savoir à travers le temps. Je suis très fière qu’à Thuin, en matière de photographie, nous ayons"l’école Gauvain", a-t-il conclu.