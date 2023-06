Après Hooverphonic, un groupe francophone en 2024 ?

Seul bémol: le public. On attendait bien plus de monde sur la place Piron. Entre une chanteuse manifestement peu investie et un public couvinois que l’on sait difficile à dérider, on aurait pu espérer plus d’ambiance, aussi. "Nous espérions un peu plus de monde, c’est vrai. J’estime qu’il y avait environ 2500 personnes. Pourquoi n’a-t-on pas eu plus de gens ? Je pense que ce qui a joué, c’est une rumeur disant que ce serait bondé, que la place serait trop petite et qu’il n’y aurait pas assez de parking. Cela a dissuadé beaucoup de spectateurs, je crois. On sait par ailleurs que les Couvinois ne sont pas assidus aux concerts et nous espérions plus de gens venant de l’extérieur de l’entité…"