2e pilier de pension: à Thuin, "on veut montrer qu’on ne se laisse pas faire !"

" Quand on prend un engagement, on le tient. Là c’est un peu gros à avaler, on va montrer qu’on ne se laisse pas faire !". Le moins qu’on puisse dire est que le courrier reçu le 26 mai dernier a fait monter la tension du collège, qui a rapidement rédigé une délibération présentée au conseil communal ce mardi 27 juin. "Depuis 2002, nous adhérons au 2e pilier de pension, qui permet de baisser la différence entre statutaires et contractuels, explique Marie-Eve Van Laethem. Les Communes qui s’engageaient avaient la promesse de l’état fédéral pour une prise en charge de 50% de leurs cotisations à ce 2e pilier. Or il y a 3 semaines, on nous a informés que ce pourcentage était réduit à 18% en 2023, et 11% en 2024. Pour la Ville, ces cotisations, c’est 140 000 € et pour le CPAS 134 000 €". Les finances communales et du CPAS n’avaient donc jusque-là en charge que 50% de ces sommes. "On ne peut pas changer les règles comme cela, sous prétexte que maintenant beaucoup plus de Communes adhèrent au système et bénéficient d’un incitant. Nous, nous avons fait l’effort depuis le début" précise encore la bourgmestre de Thuin.