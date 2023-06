Un 250e numéro et une numérisation pour la revue des Rièzes et des Sarts

Au fil des décennies, les équipes ont évolué mais l’esprit de ce trimestriel, lui, n’a pas changé. Il alterne les anecdotes narrées en une ou deux pages avec des dossiers publiés en plusieurs numéros, sur des sujets historiques de tous les styles. On y croque des familles illustres, on y décrit des parcours atypiques et, bien sûr, on y relate des faits de guerre épiques ou tragiques. La variété des thèmes, l’illustration par des documents parfois inédits et la qualité des recherches ont fait de la revue historique un incontournable sur le plateau.

Une revue franco-belge

La zone de couverture est également particulière, puisqu’elle a traversé la frontière bien avant le traité de Schengen: trois villages français (Gué d’Hossus, Taillette et Regniowez) et six patelins belges (Brûly, Brûly-de-Pesche, Petite-Chapelle, Cul-des-Sarts, Rièzes et L’Escaillère) constituent la cible privilégiée des historiens, bien que des articles sortent régulièrement du plateau ardennais.

Avant de servir un petit verre de mousseux pour célébrer la sortie de ce 250e numéro avec ses amis, Régis Marée, actuel président de l’ASBL Cercle culturel des Rièzes et des Sarts, a rappelé le travail de ses prédécesseurs pour parvenir à ce bilan impressionnant: "Le numéro 1 a été publié en décembre 1959, explique-t-il. Il fait suite à la création, l’année précédente, d’un modeste cercle d’études devant orienter les recherches vers des sujets susceptibles d’intéresser les gens du terroir. On y retrouvait les docteurs André père et fils, Auguste Lecaille, puis Amand Cuvelier, Louis Legros et Léon Lambert. Le 1er numéro est sorti de presse le 19 décembre 1959."

Cette publication fait suite à une précédente, la Revue historique du Plateau de Rocroi, dont 103 numéros avaient été édités de 1923 à 1937 par les frères Bernard, de Rocroi. Le nom de la revue ne pouvant être repris, c’est Auguste Lecaille qui a suggéré à l’époque une nouvelle appellation pour caractériser la zone de couverture: "le pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts". Pour faire plus bref, la référence aux brûlys tombera…

Le cercle prendra ce nom, deviendra ASBL en 1966 et acquerra le titre royal en 2010. Malgré le décès de Georges André en 2010 puis, deux ans plus tard, de Paul Magniette qui lui avait succédé en 1986, la revue est présidée par Jacky Mathy puis, depuis l’an dernier, par Régis Marée

Bientôt la numérisation

Ce 250e numéro est en quelque sorte un anniversaire, mais c’est aussi un cap qui va permettre aux historiens locaux d’entrer dans l’ère du numérique.

"La maison des Associations a lancé un projet “Réenchanter mon association”, avec le soutien de la Fondation Chimay-Wartoise, explique Dominique Lion, de l’ASBL. Nous avons obtenu une bourse de 10 000 euros et un accompagnement par deux animatrices qui nous ont guidés dans un projet de modernisation de la revue. Nous constatons que notre public est vieillissant et qu’il se restreint au fil des décès. Notre objectif est de rajeunir notre lectorat, en travaillant sur plusieurs plans." Actuellement, la revue est lue par 350 abonnés chaque trimestre, plus des lecteurs occasionnels qui se la procurent dans les librairies de la région.

Avec l’argent obtenu, du matériel sera acquis pour numériser les archives du Docteur André, de manière à faciliter les recherches des rédacteurs.

Les 250 revues déjà parues seront également numérisées, grâce à un partenariat avec l’université de Namur.

Un site internet sera créé, proposant à la lecture les 40 premiers numéros, gratuitement, les suivants étant accessibles via un accès payant. Un moteur de recherche permettra de retrouver les articles, par mots-clés. Ce site devrait être mis en ligne au début de l’année 2024.

"Au niveau de la revue, nous allons travailler sur support numérique et avec des articles plus courts. Nous allons essayer de mieux promouvoir notre revue, de manière à étoffer notre groupe de lecteurs, et donc, potentiellement, celui des rédacteurs. Par là, nous espérons dès lors élargir les thèmes exploités dans la revue."

Cette spirale positive est déjà enclenchée par la parution, depuis trois numéros, d’une petite rubrique de présentation d’un objet du musée de Cul-des-Sarts, par son animateur, David Inconstant. Dans ce n°250, c’est la lampe Pigeon qui est à l’honneur !

De la publicité est prévue dans les librairies, ainsi que lors des balades organisées par le syndicat d’initiative du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts, chaque mercredi soir en été.

Grand Angle, Édouard VIII et Thomas Philippe

Quant à ce numéro 250, il comprend des articles consacrés à la contre-révolution brabançonne à Chimay en 1790 et à l’histoire de l’ASBL Grand Angle. Nous en sommes au troisième épisode, consacré à la reprise du cinéma La Ruche à Couvin.

Régis Marée évoque dans un article le passage d’Édouard VIII, duc de Windsor, sur le plateau de Rocroi en octobre 1939.

Thomas Philippe poursuit sa trilogie en évoquant la vie de Désiré Thomas Philippe (1929-2014), fils de Thomas V, dernier exploitant de la manufacture de tabac éponyme.

En cinq pages, Guillaume Dery entame un hommage à deux sœurs, Léona et Marie-Louise Gravy, de Bourlers. Enfin, un dossier reprend l’histoire du vélo, de ses revendeurs et de ses champions dans notre région.

Il y en a donc pour tous les goûts, tous les villages et toutes les époques !

Numéro à 7 €, vendu en librairie. Infos au 060/34 53 92

Il est toujours possible de se procurer d’anciens numéros, voire même la collection complète !