Le conseil communal de Momignies dit non au projet de parc éolien

Si l’ensemble des conseillers s’accordent sur la nécessité de développer les énergies renouvelables, les méthodes des promoteurs et l’absence de réel retour sur investissement pour la population locale ne pousse pas à soutenir un projet. Pour le groupe Alternative citoyenne, Jean-Marc Monin explique: "C’est sûr qu’il y a un malaise général. On a vraiment l’impression d’être pris entre le marteau et l’enclume. Cependant, il faut changer le système face au dérèglement climatique, et nous, nous sommes convaincus que l’éolien fait partie de la solution. Notre tort par rapport au projet de Windvision, c’est peut-être de pas être rentrés dans un projet initial, ce qui aurait pu engendrer des retombées plus importantes". Le groupe AC décide ainsi de s’abstenir au vote. La majorité et le groupe d’opposition des Intérêts communaux décident de rendre un avis défavorable. "Mais il faut absolument rencontrer Windvision, quel que soit notre avis ici", suggère le conseiller Jean Furnémont. Rappelons d’ailleurs que la position de la commune n’a aucunement valeur de décision.