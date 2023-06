La fête de la musique dans le parc de Nismes

Retrouver le kiosque comme avant et de plus durant une superbe soirée estivale, que vouloir de mieux pour célébrer tous ensemble la fête de la musique ? Sous la direction de Philippe Delcroix, musiciens et musiciennes ont proposé un joli répertoire à l’occasion de cette chaude soirée estivale, un rendez-vous que tous attendaient depuis longtemps. Installés confortablement, tous ont apprécié l’ambiance musicale offerte par les musiciens locaux. Bref, cette fête de la musique a ravi tous les participants, tant les musiciens que le public qui, en fin de soirée, était encore particulièrement nombreux.