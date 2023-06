Joli succès pour le festival Boojum et Dada à Vierves-sur-Viroin

Une initiative de Dirk et de l’ASBL Axixa

Installé à Vierves depuis trois ans, Dirk Hendrikx et son ASBL Axixa ont déjà organisé, il y a trois ans, un concert sur le kiosque. Cette année, il a voulu créer autre chose. Le public pouvait notamment admirer son œuvre qui trônait sur la place du village, non loin du kiosque. Cette œuvre représente une roulotte avec laquelle autrefois circulaient les gens du voyage, avec leur cheval et un chariot. À notre époque où l’on semble avoir un peu perdu le sens de la participation aux événements, le but de Dirk Hendrikx était d’amener des couleurs et de l’animation sur cette place car selon cet artiste, "on ressent les choses et on les exprime par la construction d’une chose".

Dans cet objectif, il a tenu à inscrire sur son œuvre en lettres majuscules: "Ceci n’est pas la Tour de Babel ni le palais de justice…" Tout un symbole…

Avec le centre culturel

L’artiste a des projets plein la tête. Il a déjà réalisé un long métrage et souhaiterait tourner un film dans la région.

Il est vrai qu’il a des liens avec de nombreux artistes et musiciens avec lesquels il espère réaliser de nombreux projets artistiques.

Bref, avec le soutien du Centre culturel Action Sud qui était déjà bien présent tout ce week-end, Dirk compte bien animer la vallée du Viroin, qui attire déjà de nombreux touristes, grâce à sa faune et sa flore exceptionnelles, mais aussi avec ses spectacles sensationnels qui font la joie de tous les participants…