Une nouvelle bière pour le club de mini-foot de Laneffe

Cette année, dans le cadre de la marche Saint-Éloi, le comité des fêtes de Laneffe avait dressé un chapiteau sur la place Saint-Lambert. Les costumes y ont été remis aux marcheurs jeudi soir et, vendredi, "La Laneffoise", bière brassée à l’initiative du Zénith Laneffe futsal club, a été inaugurée et présentée au public qui a eu l’occasion de la goûter pour la première fois. "Pour faire brasser cette bière, nous nous sommes adressés à la Manufacture Urbaine de Charleroi et nous sommes partis, à la base, d’une triple 8° que nous avons finalement ramené à 6,5°. Nous l’avons améliorée en fonction de nos souhaits en y ajoutant, entre autres, des écorces d’orange", explique Gauthier Weverbergh, du club de mini-foot. Sur l’étiquette, on peut voir le clocher de l’église et un porte-drapeau. Cette bière fait clairement référence à ce que les Laneffois ont de plus cher, à savoir leur marche Saint-Éloi.