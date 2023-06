Un public nombreux pour une Saint-Éloi de feu à Laneffe (photos)

Depuis jeudi soir, jour de la distribution des costumes, les Laneffois étaient sur des charbons ardents à l’occasion de leur grande fête annuelle en l’honneur de saint Éloi. Dans l’esprit du plus grand nombre, ce saint patron des orfèvres et autres métallurgistes est fêté le 1er décembre, date de sa mort en 659. Si la confrérie participe à une messe à cette date, c’est surtout le dimanche le plus proche du 25 juin qu’il est honoré à Laneffe. Elle correspond au transfert de ses reliques en la cathédrale de Noyon (France) en 1157. C’est ce que l’on nomme communément la "Saint-Éloi d’été". Samedi à l’heure de l’apéro, la batterie s’est rendue chez Ludovic Valentin, le 1er tambour, pour le fêter à l’occasion de ses vingt-cinq ans de pratique de l’instrument. "J’avoue que je ne m’y attendais pas et que cette agréable surprise m’a vraiment ému", nous explique-t-il au matin de la Saint-Éloi. Comme beaucoup, Ludovic, dit "Vic", a fait ses armes auprès du maître-tambour Jean Hunin en l’honneur de qui un concert de marches a été organisé le week-end du passage des places. Aujourd’hui, Vic assure toujours la fonction de tambour-major à Stave et il joue du tambour à Thy-le-Château, Thy-le-Bauduin, Fraire, Beignée et Flavion.