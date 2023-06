Du beau monde, du soleil et de la musique pour inaugurer la Grand-Place de Beaumont

Ceint de son écharpe noir-jaune-rouge, le mayeur Bruno Lambert accueille tout ce beau monde, des Beaumontois bien entendu mais aussi les autorités locales. Présents également, les bourgmestres de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier, et d’Erquelinnes, David Lavaux. Du côté ministériel, en l’absence des ministres Henri et Collignon, on notera la présence de leur représentant, respectivement Francis Biset, conseiller communal de Sivry-Rance et Vincent Demars, échevin de Thuin. Bien présent lui, Adrien Dolimont, ministre du budget, est venu en voisin dans la cité des macarons.

Le cœur de la ville et de la Botte

C’est Bruno Lambert qui ouvre la séance académique en rappelant le rôle essentiel de la place de Beaumont, au cœur même de la ville. Cette place se situe au croisement des routes nationales N40 et N53, et est d’ailleurs traversée par l’une d’entre elles avec un charroi d’importance. Se souvenant que les derniers travaux opérés sur cette même place date de 1964, le mayeur en vient au dossier de rénovation, mille et mille fois annoncé, et qui finalement voit son aboutissement aujourd’hui.

Ce projet de rénovation de la Grand-Place avait l’obligation affective de pouvoir toujours s’y retrouver pour le carnaval annuel, comme à l’occasion des fêtes Charles-Quint quinquennales. Bien entendu, au-delà de ces contraintes, il y avait des objectifs essentiels de mobilité et de sécurité, et finalement une mise à l’essai d’une circulation à sens unique.

Et le premier Beaumontois de remercier tous les acteurs de cette rénovation importante, à commencer par les commerçants du cœur de Beaumont qui, des mois durant, se sont retrouvés au milieu d’engins de chantier. Remerciements spéciaux à l’entreprise Pirlot & Fils puisque les délais ont été largement respectés, chose peu commune, il faut le dire, en matière de travaux publics. Bruno Lambert en profite pour faire un 360° de la place, rappelant au passage les changements opérés durant les précédentes décennies, les commerces disparus et les nouveaux venus.

Après les quelques mots de Vincent Demars, représentant le ministre des pouvoirs locaux, complétés par ceux de Adrien Dolimont, ministre du Budget, il était temps de passer aux cadeaux à l’intention de la délégation ministérielle. Cadeau de poids tout d’abord avec pour chacun un beau pavé beaumontois comme ceux qui ont été réutilisés pour l’aménagement des parkings, puis un cadeau symbolique intimement lié à la ville, avec une boîte de macarons. Restait à couper le ruban inaugural avant de partager le verre de l’amitié dans une ambiance festive et musicale, Beaumont en profitant pour célébrer la fête de la musique. On boit, on chante, on danse et pendant tout ce temps voitures et camions traversent la place sans le moindre souci…