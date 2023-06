Double tentative de meurtre à Gourdinne: une arrestation compliquée

On en sait un peu plus sur la double tentative de meurtre qui s’est déroulée, dans la nuit de samedi à dimanche, au domaine du Bois de Baconval à Gourdinne. Les faits se sont déroulés devant et à l’intérieur d’un pauvre chalet, à l’écart des autres habitations du village. Pour rappel, sur le coup de minuit, une personne habitant le domaine a appelé la police en disant qu’elle se sentait menacée par des agissements suspects. Il a désigné un individu, manifestement une connaissance.