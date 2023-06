Des animations musicales très appréciées à l’école de Clermont

En cette fin d’année scolaire, les enfants de 2e et 3e maternelles de l’école des Charmilles de Clermont et leurs enseignantes ont réalisé un petit livret pour remercier Madame Mano, l’animatrice des Jeunesses Musicales qui est venue, chaque mardi, animer des ateliers variés. "Tout au long de l’année, les élèves attendaient ce rendez-vous hebdomadaire avec beaucoup d’impatience tellement ils appréciaient les activités proposées", explique Isabelle Tasset, la directrice de l’école des Charmilles qui regroupe les implantations de Thy-le-Château et Clermont. Une chanson, accompagnée au ukulélé par l’animatrice, annonçait le début et la fin de chaque séance. De plus, marionnettes à doigts, livres ou personnages, amenés à introduire les thèmes, émerveillaient les enfants.