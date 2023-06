De Beaumont à Saragosse: elles ont pris leur envol grâce à Erasmus +

Manon en a fait l’expérience directe en janvier dernier: "C’était un peu tendu dans ma famille d’accueil, même si on avait eu des contacts bien avant le départ. ma propre famille me manquait ; la prof qui nous accompagnait les premiers jours a permis d’arranger les choses, on a beaucoup discuté et après, ça s’est super-bien passé. Nous avons d’ailleurs gardé le contact, et j’ai bien envie de retourner les voir cet été". Et forte de cette belle expérience de communication, Manon a trouvé sa voie et entamera en septembre prochain des études de psycho !

Pour toutes les 4, c’était une première de partir aussi longtemps loin de chez elles, de plus dans un univers urbain et un mode de vie fort différent du leur. "Avant de partir, on avait quand même un peu d’anxiété, pour la vie là-bas mais aussi par rapport à notre scolarité ici, à quelques mois du CESS. Pour cela, la plupart de nos professeurs sont compréhensifs. Et heureusement, plusieurs semaines avant de partir, nous avons commencé à échanger, par vidéo, message, à parler de nous et de nos vies avec nos familles d’accueil. Cela facilite l’adaptation" disent-elles.

Quelques semaines après leur retour, les quatre jeunes filles gardent les étoiles dans les yeux que leur a procuré ce séjour. "Une vraie expérience de vie, soulignent-elles. Par exemple, en ville, les gens vivent dans des appartements pas toujours grands. On est forcé d’avoir de l’ordre. Les horaires, des cours, des repas, sont aussi fort différents. Surtout, on se rend compte qu’on a un beau confort chez nous et dans notre école. C’était fatigant aussi car on a l’impression d’avoir le cerveau en ébullition constante à force de parler et vivre espagnol. Mais on a progressé de ouf ! "

Ce séjour laissera des traces, dans l’orientation scolaire des étudiantes mais aussi dans leur école beaumontoise. "C’était une année-test. A la suite de cela, nous avons présenté, avec l’appui de la direction, un dossier d’accréditation Erasmus + – Mobilité. Et dès l’an prochain et pour trois ans, nous pourrons faire participer de 80 à 160 élèves à ce programme d’échange en immersion d’une durée d’un mois. L’Europe nous donne vraiment les moyens de mettre en place de nouveaux modes d’apprentissage, en phase avec la société et l’enseignement qui évolue " conclut Maria Pilar Carilla.