Les terrasses estivales ornent l’espace public à Thuin

À la Ville haute, le concept de terrasses éphémères sur la place du Chapitre, né au sortir de la pandémie, est cette année le fruit d’une réflexion concertée entre la Ville, l’horeca local et l’ASBL Management Centre-Ville. Outre le mobilier urbain choisi par chaque établissement pour former un ensemble cohérent de style industriel, trois containers-bars ont été loués pour éviter aux bars de devoir traverser la rue avec leurs plateaux. Pour délimiter l’espace sans briser la vue et éviter que le vent rende la dégustation désagréable, des bacs fleuris accueillent des parois vitrées, Et pour verdir l’espace, le service travaux a transformé d’anciens tonneaux métalliques en élégants bacs garnis de fleurs et plantes vertes par la responsable du fleurissement de la Ville.

"L’occupation de l’espace public par des terrasses horeca ne date pas d’hier puisque déjà en 2008, une convention d’occupation avait été signée entre la Ville et les établissements" explique la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem. Depuis 2022, la Ville basse est incluse dans cet accord. Désormais, 9 établissements du centre-ville peuvent en profiter entre le 15 mars et le 15 novembre. Prendre un verre en terrasse est aussi possible dans les villages de l’entité, que ce soit de l’autre côté de la Sambre, à Thuillies, Gozée, Ragnies et bien sûr autour des nombreux établissements de l’abbaye d’Aulne.

Boire un verre c’est bien, bénéficier d’animations estivales l’est tout autant. Durant le mois d’août, une "pelouse" sera posée sur la moitié de la place du Chapitre, avec transats, cabane et jeux pour enfants, pour accueillir des activités proposées par les clubs et associations locales qui souhaitent proposer des activités récréatives, sportives, artistiques comme: des séances de yoga, des siestes littéraires, des jeux d’échecs ou de dames… La formule est loin d’être figés et la Ville lance d’ailleurs un appel aux associations intéressées à intégrer le programme d’animations (071/ 55. 94.59). D’ores et déjà, on pourra s’initier aux fifres et tambours, participer à un atelier créatif du CEC La Souris qui crée, tester le VTT avec le club ThudiRocket, participer à une séance de fitness ; assister à une lecture vivant ou à une démonstration de tennis.

L’été sera festif et animé à Thuin.