Florennes: le pôle culturel va enfin être achevé

Mais il restait toujours un tiers du bâtiment (600 m2) inoccupé. "Notre volonté est de terminer le travail, insistent en chœur le bourgmestre Stéphane Lasseaux et les échevins Antonin Collinet et Grégory Chintinne. Tous trois ont travaillé sur ce dossier. Nous avons recherché des subsides et avons répondu un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, dans le cadre du Plan de relance européen, subsidiait la rénovation énergétique des bâtiments culturels. Nous répondions parfaitement à leurs critères. C’est ainsi que nous avons obtenu une aide de 406 000 € pour la troisième phase des aménagements de notre pôle culturel. Le coût des travaux est estimé à un peu plus d’un million d’€. Le solde sera pris en charge par la Commune: c’est un choix politique et cela répond à un besoin de relocalisation au niveau culturel."

Pour l’académie de musique

En privilégiant les matériaux durables et l’isolation, les travaux permettront de créer toute une série de locaux, de bureaux et d’espaces multifonctionnels dans les 600 m2 disponibles. Nul besoin, en revanche, de prévoir de nouveaux sanitaires puisque ceux du foyer culturel ou de la bibliothèque sont déjà présents. L’actuelle façade dénuée de tout charme sera dotée, a priori, d’un élégant bardage en bois.

L’espace ainsi aménagé sera principalement occupé par l’académie de musique de Dinant-section Florennes qui enseigne, à près de 300 jeunes, l’art de la musique, les mercredis après-midi et les soirées. Pendant longtemps, l’académie a occupé une partie du château du parc des Ducs avec la justice de Paix. Puis elle a déménagé dans le bâtiment communal au pied de la collégiale, avant un nouveau déménagement vers l’athénée. "Il était nécessaire de lui trouver une implantation définitive et fonctionnelle, souligne Antonin Collinet, l’échevin de la Culture. Ce sera chose faite avec leur installation dans le pôle culturel."

Un espace partagé

Quand ? Échaudés par l’épisode Covid et des contretemps toujours possibles dans ce type de dossiers, les trois membres du collège communal ne veulent pas avancer de date. Le projet sera présenté au conseil communal en septembre, puis la demande de permis d’urbanisme sera introduite. Seule certitude, le chantier, qui devrait durer plus d’un an, ne sera pas terminé sous cette mandature.

L’académie de musique ne sera pas la seule à occuper les lieux. Quand les musiciens en herbe et les enseignants n’y seront pas, l’espace pourra être utilisé pour d’autres activités culturelles organisées par le foyer culturel ou des associations. Du théâtre pourra aussi y trouver place. "Il y aura un agenda partagé pour occuper ces locaux en bonne intelligence et de façon rationnelle", précise le bourgmestre.

Dernière précision: près de l’accueil, à l’entrée, un espace accueillera un point d’information touristique permettant de faire la promotion des richesses de l’entité de Florennes. Il ne reste désormais plus qu’à trouver un nom officiel pour ce lieu, afin d’enfin jeter l’appellation "espace Sabymeubles" aux oubliettes !