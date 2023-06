Un repas offert et une nouvelle bière pour les marcheurs à Laneffe

Dans l’entité de Walcourt, la saison des marches folkloriques bat son plein. Ce sera au tour du village de Laneffe d’être en liesse à l’occasion de sa traditionnelle fête Saint-Éloi. Organisée par la Confrérie du même nom, fondée en 1635 et ininterrompue jusqu’à nos jours, cette fête commémore le transfert des reliques du saint en la cathédrale de Noyon en 1157. Chaque année, la journée débute, dès 7h du matin, par la bénédiction des chevaux et la distribution des petits pains et des fanions de saint Éloi qui sont des symboles de partage et d’amitié. D’autres confréries Saint-Éloi, généralement issues de Jumet, Meise ou Bouillon, se joignent à la procession qui démarre à midi de l’église. A 9 h 45, la grand-messe militaire est célébrée avec la participation de la marche Saint-Éloi. Elle est suivie par une cérémonie au monument aux morts, de la remise des médailles et d’une salve en l’honneur du saint. À midi, la procession, escortée par la marche, démarre et se dirige vers Somzée. Après un périple à travers champs, elle regagne la chapelle Saint-Éloi aux alentours de 14 h. La procession reprend son cours vers 17h pour arriver à l’église aux alentours de 18 h 30 pour la rentrée solennelle suivie par des centaines de personnes. À hauteur de la boulangerie, la batterie entame la "Marche des Turcs", autre particularité laneffoise. Lors du salut à l’église, le cantique à Saint-Éloi est chanté et des fanions et petits pains bénis sont distribués aux pèlerins. Des salves d’honneur clôturent la journée. Lundi à 9 h 45, une messe est célébrée en mémoire des mambours, confrères et marcheurs décédés. Elle est suivie d’une visite au cimetière et à la stèle de la Résistance. "Cette année, le comité des fêtes renoue avec une tradition chère au village: offrir le repas du lundi midi à tous les marcheurs, sous chapiteau installé sur la place", explique Guillaume Massart. Outre, la remise des costumes le jeudi, le comité des fêtes y organise un concert rock le vendredi lors de l’événement de présentation de "La Laneffoise", la nouvelle bière brassée à l’initiative du club de mini-foot. Des soirées sont prévues les samedi et dimanche soirs. "Pour l’anecdote, lorsque la salle"Le Palace"était encore fonctionnelle, les mamans des comitards venaient préparer le repas. Aujourd’hui, ce se sont ces anciens comitards qui viendront en soutien des nouveaux pour servir le repas aux marcheurs", poursuit-il. Notons encore que deux nouveaux confrères, Jérôme Colle et le boucher Vincent Declercq, seront intronisés dimanche à 6 h 30 au sein de la Confrérie Saint-Éloi. Début avril, la Confrérie avait organisé un week-end festif. Grâce au succès de cette activité, la Confrérie offrira des tickets boissons pour l’apéro du lundi.