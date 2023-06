Machiavel sur la place Léopold de Chimay ce samedi 24 juin

Du régional en ouverture

Pour la première fois dans le cadre des Fêtes de la Musique à Chimay, le début de soirée sera animé par des DJs locaux et régionaux. Une fois leurs sets terminés, les groupes emblématiques belges "Machiavel" et "Mister

Cover" se succéderont pour mettre le feu sur scène. Dès 17 h 30, Sonolox prendra possession des platines, suivi à 18h par Pierre CHX, à 19h par DJ Valeuu, et à 20h le tant attendu Machiavel.

Fondé en 1970, le groupe de rock progressif reconnu pour ses titres incontournables comme "Rope Dancer", "Fly" ou encore "After the Crop", revient avec un nouvel album et une nouvelle voix. Kevin Cools est désormais la voix du groupe après l’intérim de Marc Ysaye suite à la mort de Mario Guccio en 2018.

Un autre mastodonte de l’animation des fêtes musicales, clôturera cette soirée dès 22 h 30: Mister Cover. Depuis 20 ans, ce groupe belge de reprises propose un voyage dans l’univers du rock, de la soul, de la chanson française et de la pop des années 50 à nos jours. Inlassablement, Mister Cover parcourt les quatre coins du royaume de Belgique, ainsi que les pays limitrophes en reprenant les plus grands succès de formations légendaires telles que les Beatles, U2, Police, Katy Perry, Blues Brothers, Rolling Stones, Rihanna, Daft Punk, Queen, White Stripes, Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, Goldman, Coldplay, Madonna, etc. Devenu, au fil des années, l’une des références belges majeures parmi les groupes de reprises, le band n’a qu’un seul objectif: mettre le feu lors de ses concerts !

Les Fêtes de la Musique pour tous les goûts, tous les âges et pour chaque génération, c’est le samedi 24 juin sur la Place Léopold à Chimay ! Et la musique sera bonne, bonne, bonne !