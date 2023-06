L’art urbain en musique à Philippeville ce dimanche 25 juin

L’an dernier, la place d’Armes était noire de monde lors de la fête de la musique. Des artistes montants et de renom ont foulé la scène installée à deux pas du puits. Un très nombreux public avait fait le déplacement malgré la chaleur omniprésente. Le public sera certainement plus clairsemé cette année. En cause: le choix, qui se respecte, de la programmation, combiné aux affiches voisines comme Chimay ou Couvin, mais aussi le jour qui est cette fois le dimanche 25 juin.