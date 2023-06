Francis Saulmont revient sur le crachat mayoral de 2006…

M. Saulmont réagit à ce propos: "Il n’y a pas eu que le crachat. Le même soir, il a aussi empoigné Gérard Lottin et bousculé Raymond Douniaux à l’Harmonie, s’exprime le premier échevin couvinois. Maurice ne regrette pas. Il est colérique. C’est son droit. Chez tout homme politique, il y a des moments de grande satisfaction et d’autres de grande déception. Dans ce dernier cadre, il y a différentes façons de réagir: la résignation ou la réaction verbale et/ou physique. Cela dépendra de l’état d’esprit et de l’éducation de chacun.