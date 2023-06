Élise Verhaegen, de Walcourt, 1er prix de la Vitrine de l’artisan 2023

La jeune lauréate 2023 a inauguré son atelier de production et point de vente à la ferme de pâtes sèches artisanales fin 2021, dans sa Ferme des Trois Chênes à Yves-Gomezée. Agricultrice et meunière, elle a ainsi pu continuer à travailler dans la ferme familiale tout en valorisant une production céréalière en agriculture raisonnée. Par la même occasion, Élise faisait honneur à son grand-père qui a construit, jadis, son propre moulin à vent, dans les Flandres. Pour concrétiser son projet, Élise s’est formée en France avec des Italiens. "Après un an et demi de travail acharné et l’aide précieuse de la famille et des amis, j’ai pu installer mon atelier de production et mes machines, le moulin à meule de pierre, stocker le grain et commencer à créer mon produit", nous confiait-elle début juin. Et le succès a été rapidement au rendez-vous puisque les pâtes Verogi contraction des noms de famille Verhaegen et Ogiers, se retrouvent aujourd’hui" dans le secteur horeca et dans les rayons des petits et grands commerces alimentaires.